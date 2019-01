Condividi | S.O. 12:03 Si tratta di un ragazzo di Olbia, giunto ad Alghero in occasione delle manifestazioni del Cap d´Any. Finito il concerto di Moses Concas in Piazza Pino Piras lo aveva derubato Didgeridoo sparito, denunciato 36enne



Le indagini condotte dal Commissariato Pubblica sicurezza di Alghero hanno permesso di risalire all’identità dell’autore del gesto, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Nonostante la sua identificazione e gli appelli sui social, lo strumento però non è stato ancora rinvenuto. Commenti ALGHERO -, individuato il ladro. Il personale della Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà un 36enne olbiese con l'accusa di furto aggravato.Nella sera dell’8 dicembre 2018, ad Alghero, in occasione di un esibizione in Piazza del noto musicista sardo Moses Concas , l’uomo aveva approfittato di un momento di distrazione dell’artista per sottrargli il suo strumento musicale a fiato, ilappunto.Le indagini condotte dal Commissariato Pubblica sicurezza di Alghero hanno permesso di risalire all’identità dell’autore del gesto, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Nonostante la sua identificazione e gli appelli sui social, lo strumento però non è stato ancora rinvenuto.