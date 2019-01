Condividi | S.O. 11:46 In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, che sarà celebrata lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 con la Santa Messa nella Parrocchia del Rosario, reso noto il report annuale del comando di Alghero Meno incidenti, più sicurezza: report 2018



ALGHERO - Si riscontra un deciso aumento, rispetto al 2017 e al 2016, delle attività complessive tradotte in risultati positivi del comando di Alghero diretto dal comandante Guido Calzia. Tra queste le attività di Polizia Giudiziaria e Amministrativa, che hanno registrato rispettivamente 171 atti e 87 sequestri amministrativi. Eseguiti 30 Trattamenti Sanitari Obbligatori, 12.869 accertamenti su transiti in Ztl.



In aumento anche l’attività tecnico-amministrativa, con 63 accertamenti di edilizia, 23 notizie di reato, 14 verbali di inadempienza a ordinanze di demolizione. Inoltre: 158 ordinanze di viabilità, 428 autorizzazioni rilascio pass per disabili. I ricorsi in Prefettura sono stati 33, mentre quelli presso il Giudice di Pace sono stati 19. Di contro, l’intensificarsi dei controlli sul territorio ha portato ad una diminuzione dei sinistri stradali: 66 incidenti nel 2018 a fronte dei 94 verificatisi nel 2017 e 84 nel 2016.



L'attività di Polizia Stradale, infatti, finalizzata al miglioramento della sicurezza del territorio, ha portato ad un incremento dei controlli mirati al contrasto dell'uso di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e di revisione, del mancato uso delle cinture di sicurezza e a sconfiggere il malcostume comune di utilizzare i cellulari durante la guida dei veicoli sanzionate dai seguenti articoli del Codice della Strada. Nel 2018 sono state 28.272 le violazioni contestate (27.418 nel 2017), così nello specifico: 60 veicoli circolanti sprovvisti di copertura assicurativa; 241 quelli circolanti senza revisione, 303 guidatori senza cintura, 111 multati per uso del cellulare alla guida.



