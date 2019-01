Condividi | A.S. 10:49 Volo d´urgenza venerdì sera da Alghero a Roma per una donna incinta a causa delle gravi condizioni del feto. La paziende è successivamente stata trasportata all’ospedale Bambin Gesù Alghero: feto in pericolo, volo urgente



ALGHERO - Volo sanitario urgente con un Falcon 50 del 31° stormo dell'Aeronautica Militare, questa volta per una donna incinta con una grave patologia al feto. L'aereo ambulanza è partito nel primissimo pomeriggio di venerdì dall'aeroporto di Alghero verso Ciampino. La paziende è successivamente stata trasportata all'ospedale Bambin Gesù di Roma dove l'equipe medica specialistica ha preso in carico l'urgenza.