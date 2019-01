Condividi | Red 13:19 Programmato un intervento dei tecnici di Abbanoa per lunedì all’incrocio tra Corso Umberto I e Via Dante. I lavori saranno eseguiti nel pomeriggio e comporteranno l’interruzione dell’erogazione in alcune zone del centro abitato Macomer: lavori di manutenzione nella rete idrica



MACOMER - Lunedì 21 gennaio, i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione sulla rete idrica che interesserà le apparecchiature all’interno della camera di manovra tra le vie Corso Umberto I e Dante. I lavori saranno eseguiti tra le 14 e le 16 e comporteranno l’interruzione dell’erogazione nelle seguenti zone del centro abitato: il tratto di Corso Umberto I compreso tra la rotonda dell’ingresso nord e Piazza Vittoria, comprese le traverse su entrambi i lati; il tratto di Corso Umberto I, tra Piazza Vittoria e Via Sicilia, comprese le traverse presenti sul lato destro.



Il servizio potrebbe riprendere in anticipo qualora l’intervento dovesse richiedere un tempo inferiore rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Il Comune di Macomer è inserito tra i primi trenta Comuni interessati anche dal programma di ingegnerizzazione delle reti. Si tratta di un modello innovativo basato sull'azione combinata di misure di campo, studi specialistici sull'assetto di rete, regolazioni e progressivi interventi strutturali sugli asset.



Il processo di ingegnerizzazione si svolge a partire da un'indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l'esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate per la localizzazione delle perdite. A tale fase segue la diagnosi, ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili, per efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale. Gli interventi gestionali e strutturali si inseriscono in questo processo sempre continuativamente e progressivamente.