1,15milioni di euro dalla Regione autonoma della Sardegna per il programma integrato per il riordino urbano delle periferie. Finanziato il progetto del Comune "To-Ax-Le periferie riconnettono la città" Le periferie riconnettono la città



TORTOLI' - E' stato finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna il programma integrato per il riordino urbano e delle periferie, approvato dall'Amministrazione comunale. 1,15milioni di euro per il progetto di riqualificazione urbanistica denominato “To-Ax-Le periferie riconnettono la città”, che riguarda in particolare l'asse viario Monsignor Virgilio/Viale Arbatax. Si tratta di un programma integrato d'interventi con l'obiettivo di riconvertire i quartieri che attorno ad esso sono sorti: Pirisceddas, Gescal, Zinnias ed Is Cogottis rilanciandone l'immagine come biglietto da visita della città. Il filo conduttore del progetto, è appunto la ricucitura di questi quartieri in un tessuto unico attenuando la distanza urbana tra Tortolì ed il borgo di Arbatax.



Come? Con una serie di interventi: un percorso pedonale e ciclabile lungo l'intero tratto, nuovi spazi verdi ed infrastrutture, marciapiedi, aree attrezzate per servizi vari, illuminazione pubblica con impianti a led. La scommessa è trasformare Via Monsignor Virgilio ed il tratto comunemente chiamato Viale Arbatax in una “rambla” di accesso al mare nella quale si favorisce la socialità, la permanenza e soprattutto la pedonabilità. Occhio di riguardo al sistema di accessi al quartiere Pirisceddas, all'asse urbano di collegamento tra la zona di Is Cogottis e Via Matteotti con un percorso ambientale pensato per giungere direttamente a piedi al parco comunale La Sughereta. Un progetto, quello finanziato dalla Regione, che integra e si pone come presupposto per altri interventi, come quello proposto dalla Diocesi ogliastrina ed approvato dall'Amministrazione, per la realizzazione di un complesso interparrocchiale nella lottizzazione Zinnias, con uffici, laboratori e sala convegni. Un progetto poliedrico in grado di concentrare spazi di socializzazione, iniziative culturali e per il tempo libero ed in generale di aggregazione.



Il sindaco sottolinea come ci sia stata una lunga fase, che ha portato alla stesura del progetto e che ha coinvolto in un processo di progettazione partecipata cittadini e stake holders, che hanno sposato il progetto e contribuito attivamente nella stesura delle linee guida. Un lavoro sinergico che ha portato ad un risultato importante, «fortemente voluto dalla Maggioranza e frutto dell'ottimo lavori degli uffici comunali, in particolare dell'ingegner Giovanni Piroddi, coordinatore dell'Ufficio di Piano e l'Ufficio di Consulenza con a capo l'ingegner Francesco Licheri, raccordati dal consigliere di Maggioranza con delega all'urbanistica Luigi Chessa, che ha creduto fin da subito alle potenzialità del progetto. Importante e strategico, perché ha l'obiettivo di ricucire il tessuto urbano periferico restituendone vitalità e carattere urbano ai vari quartieri coinvolti e con la valorizzazione del Viale Monsignor Virgilio che farà da legame. Sicuramente un metodo di lavoro da perseguire anche nel futuro per valorizzare una cittadina che merita e in costante crescita. Un ringraziamento anche all'Assessorato regionale agli Enti locali guidato da Cristiano Erriu che, attraverso questo bando, permette a noi e agli altri comuni finanziati di poter riqualificare le aree urbane che necessitano di interventi mirati”. “Si tratta del frutto del lavoro silenzioso di quest'Amministrazione - chiosa il consigliere all'Urbanistica Luigi Chessa - Un'opera di riqualificazione e ricucitura dei quartieri attorno al viale Arbatax che faranno delle direttrice To-Ax il nostro fiore all'occhiello». 