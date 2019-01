Condividi | Red 19:14 Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno rintracciato i tre ragazzi, di cui due 15enni, originari della provincia di Cagliari, allontanatisi sabato dalle proprie abitazioni Scappano da casa: rintracciati dopo cinque giorni



NUORO – Ieri sera (giovedì), i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno rintracciato i tre ragazzi, di cui due 15enni, originari della provincia di Cagliari, allontanatisi sabato dalle proprie abitazioni. Della loro fuga se ne era occupata anche la nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. I giovani, che in un primo tempo avevano raggiunto Sassari, hanno soggiornato alcuni giorni in un appartamento preso in affitto, per poi raggiungere il capoluogo barbaricino.



A Nuoro, hanno trovato riparo in una casa fatiscente, priva dei servizi più elementari, ospitati da un cittadino romeno. Provati dalla fuga, rimasti senza soldi ed affamati, per sostentarsi hanno venduto i cellulari ed incominciato a chiedere le elemosine davanti alla Chiesa delle Grazie, dove alcuni cittadini ne hanno segnalato la presenza al Pronto intervento dei Carabinieri.



I militari dell'Arma, fin dal pomeriggio, li hanno ricercati a lungo rintracciandoli in tarda serata vicino al loro rifugio, nel quartiere Seuna, e dopo averli indentificati li hanno riaffidati ai rispettivi genitori, non prima di averli rifocillati ed aver offerto loro un pasto caldo. Dell'avvenuto rintraccio è stata data comunicazione alla Procura per i minorenni del Tribunale di Cagliari.