Migliora il quartiere con il progetto di riordino urbano. 3,15milioni di euro per la riqualificazione urbana. La Pietraia al centro della nuova programmazione urbanistica. Comune di Alghero e Facoltà di Architettura investono sullo sviluppo del quartiere Pioggia di euro sulla Pietraia

Ecco il nuovo Mercato civico



ALGHERO - Programmi integrati per il riordino urbano: il cosiddetto “Bando Periferie” premia la progettualità del Comune di Alghero e della Facoltà di Architettura di Alghero con il finanziamento di 3,15milioni di euro. Dalla partecipazione dei residenti nasce la riqualificazione urbanistica della Pietraia, attraverso la sintesi di un lungo lavoro di ascolto fatto dalla Facoltà di Architettura, che individua le soluzioni progettuali dedicate alla rinascita architettonica, economica e sociale del quartiere traendo ispirazione dalle migliori esperienze internazionali. La riqualificazione parte dal progetto di restyling del Mercato civico e della piazza circostante e mira a garantire servizi, generare sviluppo attraverso le imprese e le attività produttive, investire sulla qualità della vita.



Il progetto delineato in questa fase da Alessandra Casu, ricercatrice e docente di Urbanistica nel Dipartimento di Architettura di Alghero, approvato nei giorni scorsi dalla Regione autonoma della Sardegna, su proposta dell’Ufficio Programmazione e dei lavori pubblici dell’Amministrazione Bruno, ha lo scopo principale di ricucire il quartiere con il contesto urbano. Azioni, quindi, per incrementare gli spazi pubblici, migliorarne il drenaggio superficiale delle arterie di collegamento al Lido, aumentare le aree verdi, anche attraverso una generale riorganizzazione della mobilità interna e degli spazi destinati alla sosta delle autovetture. “Il progetto – spiega il sindaco Mario Bruno - farà da apripista per gli altri quartieri cittadini nell’ambito della nuova programmazione urbanistica. La nostra attenzione è rivolta ad attuare il processo di recupero del quartiere della Pietraia già in atto, che prevede diversi interventi ad attenuare il degrado urbano in cui si trova”.



Diverse le azioni in agenda nel quartiere: la realizzazione di un micronido comunale nel complesso scolastico "La Pedrera" di Via Corsica–Via Malta; la riqualificazione delle scuole attraverso il Progetto Iscol@ con investimenti complessivi per oltre 700mila euro, l'avvio della No tax area nel quartiere con opportunità e sgravi fiscali per nuove imprese. Iniziativa, quest'ultima, che ha visto l'Assessorato comunale alle Attività Produttive impegnato con l'assessore Ornella Piras nel proporre a commercianti, artigiani e professionisti l'opportunità per un vero rilancio economico e sociale del quartiere. Gran parte del programma finanziato tramite il "bando periferie" sarà intanto destinata al Mercato civico, oggetto di un intervento che ne prevede la ristrutturazione ed il recupero funzionale, migliorando la qualità degli spazi interni, rendendoli maggiormente idonei alla pratica commerciale contemporanea, indirizzando lo spazio ad una migliore fruizione, anche per attività di tipo culturale.