Condividi | M.P. 13:55 Il direttivo del Partito dei Sardi di Porto Torres, presieduto dal coordinatore Alessandro Pinna ha deliberato la candidatura di Sabina Saba per il rinnovo del Consiglio regionale Sabina Saba candidata Pds a Porto Torres



PORTO TORRES - Il direttivo del Partito dei Sardi di Porto Torres, presieduto dal coordinatore Alessandro Pinna, con il coordinatore di Sassari Ottavio Sanna, ha deliberato la candidatura di Sabina Saba per il rinnovo del Consiglio regionale. Maestra d’Arte abilitata all’insegnamento, pittrice e disegnatrice, coniugata, madre di due figli in età scolare, Sabina Saba è impegnata nel volontariato sociale con il progetto educativo “Dopo di noi”, pensato per le persone diversamente abili che un domani non avranno più i cari che oggi si occupano di loro.



Il Partito dei Sardi mira a una piena emancipazione del popolo Sardo, attraverso la promozione dell’economia e del lavoro, dei trasporti, della storia e della cultura, temi emblematicamente racchiusi dalla città di Porto Torres. È disponibile ad un confronto con tutti coloro i quali hanno a cuore la cultura della pace e la promozione umana. A questo proposito, sabato 19 gennaio alle ore 11.30 nella sala della libreria Koinè in corso Vittorio Emanuele terrà una conferenza stampa con la propria candidata Sabina Saba. Commenti PORTO TORRES - Il direttivo del Partito dei Sardi di Porto Torres, presieduto dal coordinatore Alessandro Pinna, con il coordinatore di Sassari Ottavio Sanna, ha deliberato la candidatura di Sabina Saba per il rinnovo del Consiglio regionale. Maestra d’Arte abilitata all’insegnamento, pittrice e disegnatrice, coniugata, madre di due figli in età scolare, Sabina Saba è impegnata nel volontariato sociale con il progetto educativo “Dopo di noi”, pensato per le persone diversamente abili che un domani non avranno più i cari che oggi si occupano di loro.Il Partito dei Sardi mira a una piena emancipazione del popolo Sardo, attraverso la promozione dell’economia e del lavoro, dei trasporti, della storia e della cultura, temi emblematicamente racchiusi dalla città di Porto Torres. È disponibile ad un confronto con tutti coloro i quali hanno a cuore la cultura della pace e la promozione umana. A questo proposito, sabato 19 gennaio alle ore 11.30 nella sala della libreria Koinè in corso Vittorio Emanuele terrà una conferenza stampa con la propria candidata Sabina Saba.