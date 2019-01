Condividi | M.P. 21:08 «Tale contributo, ottenuto grazie ad un emendamento proposto dalla Lega, - spiega Nenne Scano, coordinatore Laga Stintino - verrà elargito a tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti» Stintino: 40mila euro dalla legge di Bilancio



STINTINO - La Legge di Bilancio ha previsto per il borgo marinaro e turistico di Stintino di ben 40mila euro. «Tale contributo, ottenuto grazie ad un emendamento proposto dalla Lega, - spiega Nenne Scano, coordinatore Laga Stintino - deve essere accantonato entro maggio e verrà elargito a tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti».



Solo per la Regione Sardegna è prevista dunque un'elargizione di ben 20 milioni di euro che, verranno suddivisi in 83 Comuni beneficiari. «In Sardegna l'attenzione verso le piccole realtà è doppiamente importante - aggiunge Scano- perchè si fa vettore di una lotta che giornalmente ed interrottamente combattiamo contro lo spopolamento e la mancanza, ormai definibile cronica, di lavoro».



«Siamo altresì consapevoli che la somma non sia di certo risolutiva di tutti i problemi, ma siamo e rimaniamo speranzosi che possano essere utilizzati per finanziare lavori pubblici e, consecutivamente dare occupazione e sostentamento ai nostri paesani che al momento ne sono privi». L'augurio del coordinatore Lega è quello di una proficua collaborazione tra maggioranza ed opposizione in seno al Consiglio Comunale di Stintino «affinché si possa sfruttare al meglio questa possibilità che il Governo ci offre, perchè ricordiamoci che il bene comune non può e non deve essere succube di alcuno schieramento personale».