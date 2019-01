Condividi | Red 10:17 Il Coordinamento provinciale dell´associazione di trapiantati prosegue la tradizione di organizzare, a gennaio, una tombolata di autofinanziamento, che sarà anche occasione per iscriversi o rinnovare l´adesione alla Prometeo A Latte dolce la tombolata solidale



SASSARI - Domenica 27 gennaio, il Coordinamento provinciale della Prometeo Aitf Odv organizzerà una tombolata benefica a Sassari, al Bar Sanna, in Via Kennedy 26, nel quartiere Latte Dolce. La tombolata dell’associazione, giunta alla terza edizione, avrà inizio alle 17.30 e potranno partecipare le persone che desiderano iscriversi all’associazione o rinnovare la loro adesione per il nuovo anno: trapiantati e trapiantandi, loro familiari ed amici, donatori viventi e familiari di donatori, operatori sanitari e simpatizzanti.



I premi saranno messi a disposizione prevalentemente da esercizi commerciali e professionisti di Sassari e hinterland, mentre il ricavato delle eventuali sottoscrizioni (ad importo libero) sarà utilizzato per finanziare l'attività del Coordinamento provinciale per assistere i trapiantati ed i trapiantandi della Provincia ed a sensibilizzare la popolazione locale sui temi della donazione e dei trapianti di organo. Anche questa tombolata è inclusa nel progetto della Prometeo Aitf Odv "Sardegna–Un dono per la vita 2019", cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna e dall'Assessorato regionale del Lavoro.