«E' stato un incontro produttivo», ha dichiarato la deputata algherese del Movimento 5 stelle, a Roma con la senatrice Virginia La Mura. Prossimi appuntamenti, lunedì con il sottosegretario Micillo e mercoledì con gli esponenti dei territori interessati alla risoluzione della problematica Posidonia: Paola Deiana dal ministro Costa



ALGHERO - Questa mattina (giovedì), la deputata algherese Paola Deiana e la senatrice Virginia la Mura hanno incontrato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Nel corso della riunione, le rappresentanti del Movimento 5 stelle hanno portato le relazioni dei tecnici e le istanze dei balneari e dei cittadini raccolte durante la tavola rotonda del 4 gennaio ad Alghero. «Come promesso – hanno spiegato Deiana e La Mura - stiamo lavorando con il ministro per colmare le lacune della norma che regolamenta la gestione della Posidonia oceanica spiaggiata. Con il ministro, abbiamo approfondito le soluzioni tecnico-scientifiche grazie alla collaborazione di ricercatori esperti in ecologia del benthos e habitat della posidonia».



L’incontro con il ministro Costa precede due altrettanti importanti appuntamenti. «Il 21 incontreremo il sottosegretario Micillo con delega al mare e con un bel numero di funzionari ministeriali per confrontarci ancora sul tema, mentre il 23 si terrà una più ampia riunione con gli enti di competenza interessati alla risoluzione della problematica della posidonia spiaggiata», hanno annunciato Deiana e La Mura.



La deputata e la senatrice sottolineano ancora: «Si lavora costantemente per ridurre al massimo la Posidonia oceanica spiaggiata e per elaborare una normativa ad hoc al fine di gestire al meglio sia la questione della pulizia ordinaria degli arenili dalla Posidonia oceanica spiaggiata annualmente, sia la problematica dei centri di stoccaggio. Infine – spiegano Paola Deiana e Virginia La Mura - questo progetto ha anche l’obiettivo di sostenere il turismo balneare risolvendo un annoso problema di gestione della Posidonia oceanica spiaggiata che è costoso e non dà risposte alla sua tutela».



