«Le parole del ministro Toninelli sulla fine del monopolio di Tirrenia nei collegamenti per la Sardegna in continuità territoriale segnano una svolta epocale per la regione», ha dichiarato il deputato sardo in Commissione Trasporti Nardo Marino «Monopolio Tirrenia, bene Toninelli»



CAGLIARI - «Le parole del ministro Toninelli sulla fine del monopolio di Tirrenia nei collegamenti per la Sardegna in continuità territoriale segnano una svolta epocale per la regione. Lavoriamo per sanare una piaga storica dell'Isola e presto i risultati saranno sotto gli occhi di tutti, con collegamenti economicamente sostenibili, efficienti e di qualità che possano rendere competitive anche le aziende, da troppi anni alle prese con i costi penalizzanti del trasporto delle merci in entrata e in uscita».



Lo afferma il deputato sardo del Movimento 5 stelle in Commissione Trasporti Nardo Marino, a margine della visita del ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in Sardegna



«Siamo pronti per dare alla Sardegna ciò che attende da anni: una continuità territoriale basata finalmente sulle esigenze di mobilità dei cittadini e non su convenzioni anacronistiche che, per troppi anni, hanno reso i sardi ostaggi di una compagnia», conclude l'onorevole pentastellato.



