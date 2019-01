Condividi | Red 15:04 I Carabinieri della Stazione di Desulo hanno deferito all´Autorità giudiziaria un cagliaritano ritenuto responsabile del reato di rifiuto di accertamento di guida in stato di alterazione psico-fisica Desulo: 35enne nei guai



DESULO - I Carabinieri della Stazione di Desulo hanno deferito all'Autorità giudiziaria un 35enne della provincia di Cagliari ritenuto responsabile del reato di rifiuto di accertamento di guida in stato di alterazione psico-fisica. A Desulo, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari della locale Stazione, avendo notato il giovane che si aggirava per le vie del paese, hanno deciso di fermarlo e di approfondire l’accertamento.



Mostrando evidenti segni di alterazione psico-fisica, al 35enne è stato chiesto di effettuare un accertamento per l’uso di sostanze stupefacenti. Nonostante ciò, ha rifiutato di sottoporsi ai dovuti accertamenti tossicologici.



I Carabinieri lo hanno così deferito in stato di libertà, per il reato di rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata per il successivo invio alla Prefettura di Nuoro. Commenti DESULO - I Carabinieri della Stazione di Desulo hanno deferito all'Autorità giudiziaria un 35enne della provincia di Cagliari ritenuto responsabile del reato di rifiuto di accertamento di guida in stato di alterazione psico-fisica. A Desulo, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari della locale Stazione, avendo notato il giovane che si aggirava per le vie del paese, hanno deciso di fermarlo e di approfondire l’accertamento.Mostrando evidenti segni di alterazione psico-fisica, al 35enne è stato chiesto di effettuare un accertamento per l’uso di sostanze stupefacenti. Nonostante ciò, ha rifiutato di sottoporsi ai dovuti accertamenti tossicologici.I Carabinieri lo hanno così deferito in stato di libertà, per il reato di rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata per il successivo invio alla Prefettura di Nuoro.