Trenino verde: via alla riqualificazione

CAGLIARI - Approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Presidenza, d'intesa con l'assessore dei Trasporti Carlo Careddu, il programma degli interventi proposti da Arst per la riqualificazione turistica del Trenino verde. La Regione autonoma della Sardegna ha destinato 10,3milioni di euro per garantire la riapertura di alcune linee, consentire agli operatori di poter procedere ad una programmazione più certa e più stabile e finalizzati alla manutenzione straordinaria dell'armamento ferroviario, delle travate metalliche dei ponti e del materiale rotabile d'epoca ed alla messa in sicurezza mediante la stabilizzazione dei costoni rocciosi.