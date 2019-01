Condividi | Red 10:04 «Aleggia lo spettro della chiusura sul Consorzio agrario. Occorre un intervento della Regione», chiede il consigliere regionale di Forza Italia Agricoltura: appello di Tocco



ALGHERO - Lo spettro della chiusura continua ad aleggiare sul Consorzio agrario di Sardegna. A fare le spese di questo clima di incertezza sono i dipendenti dello stabilimento ai piedi del Viale Elmas. «La prossima mannaia si abbatterà a breve su ulteriori trentacinque lavoratori – spiega Edoardo Tocco, che ha promosso una mozione indirizzata alla Giunta regionale – che si aggiungeranno agli altri già licenziati». Il Consorzio agrario, uno dei fiori all’occhiello per il mondo delle campagne, rischia di essere travolto dalla crisi.



«Un crollo incredibile – prosegue l’esponente degli azzurri – che si è declinato nella chiusura delle agenzie sparse nell’Isola, da Santa Maria la Palma a Nuoro». Inascoltati gli appelli lanciati: «I vertici dell’azienda non hanno trovato nessuna soluzione alla vertenza – aggiunge Tocco – La Commissione Agricoltura non ha dato segnali di speranza per i lavoratori. E’ necessaria una presa di consapevolezza sulla gravità della situazione. Pensiamo non si possa prescindere da una realtà storica, ma servono impegno e determinazione accompagnati dalla competenza per aumentare il lavoro e consolidare quello già in essere».



Nei suoi primi novantasette anni, il Consorzio è stato un punto fermo per gli agricoltori, ora potrebbe essere risucchiato in un vortice senza sbocchi: «Una situazione disastrosa che rischia di mettere definitivamente in ginocchio – conclude il consigliere regionale di Forza Italia – il comparto agricolo sardo. Ci sarebbe necessità di una riorganizzazione strategica e gestionale con il rilancio dei servizi offerti per gli agricoltori isolani».



Nella foto: il consigliere regionale Edoardo Tocco