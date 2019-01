video Condividi | Red 23:01 Salvini, fischi e contestatori ad Alghero



Il ministro dell'Interno fa il pieno di gente anche nella piazza di Alghero, dove però non sono mancati alcuni contestatori agguerriti. Fischi, tamburelli e manifesti per affermare tutta la loro contrarietà alle politiche del leader leghista, sempre più leader nazionale. Imponente il dispiegamento di Forze dell'ordine per garantire sicurezza e ordine in piazza. Le immagini delle contestazioni