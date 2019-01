Condividi | Mariangela Pala 20:52 L’Istituto “Paglietti” apre le porte agli studenti e alle famiglie a visitare la scuola nelle sedi di via Bernini (liceo scientifico, linguistico e sportivo) e del Lungomare Balai (Nautico e Professionali) Offerta formativa: porte aperte al Paglietti



PORTO TORRES - L’Istituto superiore “Mario Paglietti” apre le porte agli studenti e alle famiglie interessate a visitare la scuola nelle rispettive sedi di via Bernini (liceo scientifico, linguistico e sportivo) e del Lungomare Balai (Nautico e Professionali). Il liceo presenterà i tanti laboratori linguistici, di informatica e chimica e l’Auditorium, costituito da una sala di incontro e di discussione, con oltre 200 posti, dove i ragazzi si esibiscono anche in attività teatrali e musicali.



Non va dimenticata la neonata sezione del liceo scientifico sportivo, la quale,oltre alle classiche attività individuali e di squadra definite terrestri, può vantare l’esclusività di essere l’unica in Sardegna a svolgere anche le attività del mare, (kayak, voga, vela e nuoto). Lo sportivo è riuscito a portare all’interno dell’istituto non solo le società sportive turritane ma anche diverse società provinciali alcune provenienti dalla città di Cagliari, quindi con diverse attività riservate anche agli studenti diversamente abili.



Lo Smat, meglio conosciuto come Istituto Professionale, presenterà i classici laboratori: chimica, fisica, informatica, l’officina meccanica, l’aula magna, elettrotecnica ed elettronica, ed il suo fiore all’occhiello, il neonato laboratorio di Domotica. Infine ma non ultimo il Ttl ovvero il vecchio Istituto Nautico con il planetario, visitato da tantissime scolaresche provenienti da tutta la Sardegna, il laboratorio meteorologico, il laboratorio riservato al carteggio nautico e il simulatore di navigazione con il quale è possibile navigare in maniera virtuale in tutti i mari del mondo, una simulazione molto simile alla realtà che ha meravigliato anche diversi genitori.



Anche quest’anno le richieste di visita sono state tantissime con alunni e genitori provenienti da paesi lontani come: Bosa, Osilo, Alghero, Valledoria e Bonorva senza dimenticare i paesi di Castelsardo, Sorso, Sennori e Sassari che ormai da alcuni anni frequentano anche i vari licei. I professori Peddio, Murgia, Fedeli e Marras attualmente rimangono a disposizione delle famiglie nelle seguenti giornate per far visitare il nostro Istituto: giovedì 17 dalle ore 15 sino alle ore 18.30 in tutte le sedi dei licei di via Bernini.



Nella stessa giornata sono consentite le visite presso il Nautico e Ipia dalle ore 15.30 sino alle ore 17, mentre lunedì 21 dalle ore 16.30 alle ore 18 la visita è riservata solo al Nautico. Dal lunedì al venerdì l’istituto è in grado di ospitare gli alunni interessati che vogliono vivere un’ esperienza scolastica nella scuola anche al mattino. Gli alunni interessati o per loro conto i docenti di orientamento delle proprie scuole, possono inviare un messaggio al numero di cellullare 347.6062669 o via mail a: pierpaolo.peddio@gmail.com. Commenti PORTO TORRES - L’Istituto superiore “Mario” apre le porte agli studenti e alle famiglie interessate a visitare la scuola nelle rispettive sedi di via Bernini (liceo scientifico, linguistico e sportivo) e del Lungomare Balai (Nautico e Professionali). Il liceo presenterà i tanti laboratori linguistici, di informatica e chimica e l’Auditorium, costituito da una sala di incontro e di discussione, con oltre 200 posti, dove i ragazzi si esibiscono anche in attività teatrali e musicali.Non va dimenticata la neonata sezione del liceo scientifico sportivo, la quale,oltre alle classiche attività individuali e di squadra definite terrestri, può vantare l’esclusività di essere l’unica in Sardegna a svolgere anche le attività del mare, (kayak, voga, vela e nuoto). Lo sportivo è riuscito a portare all’interno dell’istituto non solo le società sportive turritane ma anche diverse società provinciali alcune provenienti dalla città di Cagliari, quindi con diverse attività riservate anche agli studenti diversamente abili.Lo Smat, meglio conosciuto come Istituto Professionale, presenterà i classici laboratori: chimica, fisica, informatica, l’officina meccanica, l’aula magna, elettrotecnica ed elettronica, ed il suo fiore all’occhiello, il neonato laboratorio di Domotica. Infine ma non ultimo il Ttl ovvero il vecchio Istituto Nautico con il planetario, visitato da tantissime scolaresche provenienti da tutta la Sardegna, il laboratorio meteorologico, il laboratorio riservato al carteggio nautico e il simulatore di navigazione con il quale è possibile navigare in maniera virtuale in tutti i mari del mondo, una simulazione molto simile alla realtà che ha meravigliato anche diversi genitori.Anche quest’anno le richieste di visita sono state tantissime con alunni e genitori provenienti da paesi lontani come: Bosa, Osilo, Alghero, Valledoria e Bonorva senza dimenticare i paesi di Castelsardo, Sorso, Sennori e Sassari che ormai da alcuni anni frequentano anche i vari licei. I professori Peddio, Murgia, Fedeli e Marras attualmente rimangono a disposizione delle famiglie nelle seguenti giornate per far visitare il nostro Istituto: giovedì 17 dalle ore 15 sino alle ore 18.30 in tutte le sedi dei licei di via Bernini.Nella stessa giornata sono consentite le visite presso il Nautico e Ipia dalle ore 15.30 sino alle ore 17, mentre lunedì 21 dalle ore 16.30 alle ore 18 la visita è riservata solo al Nautico. Dal lunedì al venerdì l’istituto è in grado di ospitare gli alunni interessati che vogliono vivere un’ esperienza scolastica nella scuola anche al mattino. Gli alunni interessati o per loro conto i docenti di orientamento delle proprie scuole, possono inviare un messaggio al numero di cellullare 347.6062669 o via mail a: pierpaolo.peddio@gmail.com.