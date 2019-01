video Condividi | Red 20:17 Molti sostenitori da Sassari e da Porto Torres. In prima fila il candidato del territorio alle prossime Elezioni regionali, Michele Pais, ed il candidato presidente Christian Solinas. Folla per Matteo Salvini ad Alghero. Le immagini Salvini, 3mila in piazza ad Alghero



ALGHERO – Matteo Salvini ad Alghero ed il territorio ha risposto. Ultima tappa del tour isolano del vicepremier, dopo Quartu Sant'Elena ed Oristano, Piazza Pino Piras ha visto circa 3mila persone accalcarsi verso il palco da dove il vicepremier ha arringato la folla alla sua maniera.



Tanti i sostenitori giunti da Sassari, Porto Torres e da tutto il territorio del nord ovest della Sardegna. Sul palco, in una giornata aperta da Soleandro e da alcuni cori sardi, sono saliti il coordinatore regionale Eugenio Zofili, la coordinatrice locale Giorgia Vaccaro e l'onorevole Guido De Martini.



Grande protagonista dell'appuntamento algherese è stato, come da copione, il candidato locale alle prossime Elezioni regionali, Michele Pais. Sul palco, giunto ad Alghero con Salvini, anche il candidato presidente regionale Christian Solinas. Commenti ALGHERO – Matteo Salvini ad Alghero ed il territorio ha risposto. Ultima tappa del tour isolano del vicepremier, dopo Quartu Sant'Elena ed Oristano, Piazza Pino Piras ha visto circa 3mila persone accalcarsi verso il palco da dove il vicepremier ha arringato la folla alla sua maniera.Tanti i sostenitori giunti da Sassari, Porto Torres e da tutto il territorio del nord ovest della Sardegna. Sul palco, in una giornata aperta da Soleandro e da alcuni cori sardi, sono saliti il coordinatore regionale Eugenio Zofili, la coordinatrice locale Giorgia Vaccaro e l'onorevole Guido De Martini.Grande protagonista dell'appuntamento algherese è stato, come da copione, il candidato locale alle prossime Elezioni regionali, Michele Pais. Sul palco, giunto ad Alghero con Salvini, anche il candidato presidente regionale Christian Solinas. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV