Le schede progettuali sono state illustrate dall´assessore competente Alessandro Derudas in occasione della commissione consiliare Lavori Pubblici presieduta da Antonella Demelas Si della Rete a strade, centro velico e promozione all´Asinara



PORTO TORRES - La vecchia diramazione carceraria di Trabuccato a nord dell’isola dell’Asinara si prepara a diventare un centro velico internazionale. Le risorse pari a 500mila euro arrivano dalla Regione a favore della Rete Metropolitana con la gestione affidata alla Conservatoria delle Coste che gestirà la ristrutturazione dell’edificio destinato a diventare un centro per l’apprendimento delle discipline veliche dove potranno pernottare sino a 120 persone alla volta, dotato di tutte le attrezzature necessarie a garantire l'accoglienza di allievi e visitatori e il mantenimento delle barche.



Ad aggiudicarsi il concorso di idee un gruppo di professionisti, che prevedono la ristrutturazione dell'ex carcere di Trabuccato nel pieno rispetto dei vincoli storici-architettonici, ambientali e paesaggistici del Parco dell’Asinara. La realizzazione del centro velico permetterebbe la conservazione della tradizione velica dell’isola permettendo nuove attività su un immobile dismesso in chiave turistica. Le schede progettuali sono state illustrate dall'assessore competente Alessandro Derudas in occasione della commissione consiliare Lavori Pubblici presieduta da Antonella Demelas.



Tra le schede finanziate dalla Regione sulla valorizzazione dei percorsi e siti di pregio ambientale anche la predisposizione di un piano di marketing e di promozione dell’isola –parco anche con la realizzazione del progetto Icara che mette insieme tre carceri di massima sicurezza: Alcatraz, Robben Island ed Asinara. Un network museale che porti a delle azioni comuni di marketing promozionale dei territori per richiamare i circa sei milioni di visitatori che girano il mondo in cerca di ex isole carceri.



