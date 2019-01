Condividi | Red 16:14 Il vicepremier, nella sua prima tappa del suo tour isolano, a Cagliari, ha parlato con i rappresentanti dei Riformatori sardi. Per questo, è stato sospeso il presidio con il camper davanti alla Presidenza della Regione, in Viale Trento Accise in Sardegna: Salvini incontra Pietrino Fois



CAGLIARI – E' iniziato il tour isolano di Matteo Salvini in Sardegna. A Cagliari, uno degli argomenti toccati sono state le accise sui carburanti. A margine dell'incontro con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, tenutosi in Prefettura, il vicepremier ha incontrato alcuni rappresentanti dei Riformatori sardi.



Il partito isolano ha chiesto la modifica delle norme di attuazione, in modo che la Sardegna possa beneficiare delle risorse sui prodotti petroliferi prodotti e non su quelli consumati. Soddisfatto Pietrino Fois, coordinatore regionale dei Riformatori, che ha sottolineato la grande attenzione sul'argomento di Salvini.



Il vicepremier ha ricevuto una richiesta d'incontro urgente tra Governo nazionale e Regione autonoma della Sardegna e ha garantito il massimo impegno. Per questo, i Riformatori sardi hanno sospeso il presidio con il camper davanti alla Presidenza della Regione.



