Berlusconi: le tappe del tour

CAGLIARI - La prima tappa del tour elettorale di Silvio Berlusconi in Sardegna è prevista a mezzogiorno nel cuore di Quartu. Berlusconi incontrerà i simpatizzanti nel gazebo che sarà sistemato in viale Colombo, vicino all’incrocio con via Nenni. Poi si si sposterà a Monserrato dove l’appuntamento è fissato per le 12.45 in mezzo al mercato settimanale di via dell’Argine.



Alle 13.30 invece il leader azzurro è atteso a Quartucciu nel gazebo di via dei Caduti. La prima giornata di campagna elettorale per le suppletive si concluderà in serata con l’appuntamento di Cagliari: l’incontro coi sostenitori è previsto alle 19.30 in piazza Giovanni XXIII.



Venerdì mattina Silvio Berlusconi farà invece visita allo storico bar Mariuccia di Pirri: l'appuntamento nella piazza principale della Municipalità è fissato per le 10. Alle 11 l'incontro è previsto nel gazebo in piazza Cimitero a Sinnai, poi il leader azzurro raggiungerà Maracalagonis dove alle 11.45 sarà in piazza del Comune, all'angolo con via Nazionale. La penultima tappa del fitto tour nel Sud Sardegna sarà venerdì alle 12.45 a Burcei in piazza Is Griffonis e l'ultima visita in programma per Silvio berlusconi sarà a Villasimius alle 14.30.