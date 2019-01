Condividi | M.P. 14:26 Riccardo Gazzaniga, 40anni genovese sarà ospite domani, giovedì 17 gennaio alle ore 11.45 in esterna presso il liceo dell’Istituto Paglietti di via Bernini per presentare il libro “Abbiamo toccato le stelle Gazzaniga racconta al Paglietti le stelle dello sport



PORTO TORRES - Un passato da poliziotto prima di approdare alla scrittura. Riccardo Gazzaniga, 40anni genovese sarà ospite domani, giovedì 17 gennaio alle ore 11.45 in esterna presso il liceo dell’Istituto Paglietti di via Bernini per presentare il libro “Abbiamo toccato le stelle – storie di campioni che hanno cambiato il mondo”.



Il libro racconta i protagonisti di venti storie, con le loro scelte coraggiose e la loro straordinaria capacità di lottare, che mostrano come lo sport può cambiare il mondo, quando si fa portavoce dei più alti valori umani. La storia di Yusra Mardini, ragazza che scappò a nuoto dalla guerra; di Gino Bartali, campione che pedalò per salvare centinaia di ebrei.



Ma c'è pure la storia di Emile Griffith, pugile che uccise sul ring e amò gli uomini; di Kathrine Switzer, prima donna a correre una maratona e di Peter Norman, eroe silenzioso tra i due giganti del 1968. L'evento è organizzato dalla libreria internazionale Koinè. Commenti PORTO TORRES - Un passato da poliziotto prima di approdare alla scrittura. Riccardo Gazzaniga, 40anni genovese sarà ospite domani, giovedì 17 gennaio alle ore 11.45 in esterna presso il liceo dell’Istituto Paglietti di via Bernini per presentare il libro “Abbiamo toccato le stelle – storie di campioni che hanno cambiato il mondo”.Il libro racconta i protagonisti di venti storie, con le loro scelte coraggiose e la loro straordinaria capacità di lottare, che mostrano come lo sport può cambiare il mondo, quando si fa portavoce dei più alti valori umani. La storia di Yusra Mardini, ragazza che scappò a nuoto dalla guerra; di Gino Bartali, campione che pedalò per salvare centinaia di ebrei.Ma c'è pure la storia di Emile Griffith, pugile che uccise sul ring e amò gli uomini; di Kathrine Switzer, prima donna a correre una maratona e di Peter Norman, eroe silenzioso tra i due giganti del 1968. L'evento è organizzato dalla libreria internazionale Koinè.