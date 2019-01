Condividi | M.P. 9:17 Questo pomeriggio alle 16.15 la presentazione dell’offerta formativa e si prosegue alle 17.30 con la conferenza educativa “L’adolescenza tra ribellioni e silenzi” condotta dal pedagogista Lorenzo Braina Scuola Monte Agellu: Braina racconta l´adolescenza



PORTO TORRES - Doppio appuntamento con le famiglie presso la scuola media Monte Agellu dell’Istituto comprensivo 2. Questo pomeriggio si comincia alle 16.15 con la presentazione dell’offerta formativa da parte della dirigente scolastica Maria Letizia Fadda e si prosegue alle 17.30 con la conferenza educativa “L’adolescenza tra ribellioni e silenzi” condotta dal pedagogista Lorenzo Braina a cura del centro Crea.



Legati alle nuove prospettive dovute alla trasformazione repentina del corpo e a una progressiva scoperta del mondo, molti adolescenti rischiano di non riuscire a gestire al meglio i cambiamenti. Così, in alcuni casi, possono comparire rabbia e aggressività, rivolte principalmente nei confronti degli adulti ma anche dei propri coetanei. Ma anche silenzi e incapacità a comunicare.



Per capire come affrontare al meglio questi comportamenti Braina spiega le poche regole ma chiare. Tanto quanto la disponibilità a capire le reazioni degli adolescenti è altrettanto importante saper garantire un limite dal punto di vista educativo. Per le iscrizioni all'anno scolastico 2019-2020, la scadenza è prevista per il prossimo 31 gennaio. Per le informazioni la segreteria scolastica di via Porrino resterà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 14.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14 alle 16.30.