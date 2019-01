Condividi | Red 22:49 Tragedia sfiorata questa mattina. Presumibilmente a causa di un malore, l´uomo è scivolato in acqua mentre pescava nella zona della banchina. Un giovane si è tuffato per salvare il 65enne ex poliziotto Alghero: 65enne cade in mare al porto



ALGHERO – Questa mattina (martedì), nel porto di Alghero si è sfiorato il peggio. Un 65enne, presumibilmente a causa di un malore, è scivolato in acqua mentre pescava nella zona del porto.



Fortunatamente, passava in zona un poliziotto in servizio al Reparto prevenzione crimine che, vista la situazione, si è tuffato salvando l'uomo che, ironia della sorte, era un ex collega ora in pensione. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha portato il 65enne in ospedale per i controlli del caso.