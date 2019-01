Condividi | Red 22:06 I biglietti dei voli in continuità territoriale saranno messi in vendita non appena l’iter per l’assegnazione delle sei rotte da parte della Regione autonoma della Sardegna sarà completato Alitalia soddisfatta: «Sardegna strategica»



ALGHERO - «Un grande risultato che conferma l’attenzione della nostra Compagnia per la Sardegna, da sempre territorio strategico per il network di Alitalia». Fabio Maria Lazzerini, chief business officer, esprime la soddisfazione della Compagnia italiana per l’aggiudicazione ad operare in esclusiva sulle sei rotte oggetto del bando di Continuità territoriale da e per la Sardegna



«Alitalia continua a investire sull’Isola per rispondere in modo adeguato alle esigenze di cittadini e imprenditori sardi, ma anche per promuovere il più possibile il turismo in Sardegna, come dimostra l’investimento fatto sulle rotte da e per Olbia. Il nostro obiettivo – ha aggiunto il manager – è quello di avvicinare sempre più l’Isola al resto d’Italia e all’Europa, offrendo ai viaggiatori sardi, attraverso l’hub di Roma Fiumicino, la possibilità di raggiungere tutte le nostre destinazioni nazionali e internazionali», ha concluso Lazzerini.



