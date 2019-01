Condividi | Red 20:48 E´ la prima volta che il Ministro delle Infrastrutture si espone sulla vicenda. Lo ha fatto al termine di un incontro che ha visto la deputata algherese Paola Deiana al Ministero con il responsabile della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali Andrea Capuani, il dirigente generale Antonio Parente ed il capo Segreteria del Ministero Gaetano Marzulli Parla Toninelli: «la 4 corsie si farà»



ALGHERO - Sull’incontro positivo di oggi ha parlato anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli: «L’adeguamento a quattro corsie della Sassari-Alghero, la Statale 291, si farà. Abbiamo individuato, di concerto con il ministro ai Beni culturali Alberto Bonisoli, una soluzione su un progetto da portare al Cipe che riteniamo possa essere la via migliore per superare gli ostacoli incontrati nella definizione dell'opera, contemperando le esigenze territoriali, ambientali, di viabilità e sicurezza su una tratta lungamente attesa».



A dichiararlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, al termine di un incontro che ha visto la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana al Ministero con il responsabile della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali Andrea Capuani, il dirigente generale Antonio Parente ed il capo Segreteria del Ministero Gaetano Marzulli. «E’ stata trovata una soluzione condivisa, che contempla gli aspetti ambientali, paesaggistici e di sicurezza stradale», ha dichiarato al termine dell'incontro l'onorevole pentastellata.



La riunione era scaturita dalla necessità di dare una risposta al territorio, in ansia a causa della frenata sul completamento della quattro corsie Alghero–Sassari per incompatibilità con il piano paesaggistico regionale. «Prossimamente - ha concluso Deiana - sarà convocata un’apposita conferenza di servizi dal Mit per la prosecuzione amministrativa dell’iter».



