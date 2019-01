Condividi | M.P. 18:55 C´è tempo fino al 25 gennaio per presentare le domande per l´assegnazione dei contributi per morosità incolpevole, finalizzati all´individuazione dei beneficiari, titolari di contratti di locazione Porto Torres, inquilini morosi: domande fino al 25 gennaio



PORTO TORRES - C'è tempo fino al 25 gennaio per presentare le domande per l'assegnazione dei contributi per morosità incolpevole, finalizzati all'individuazione dei beneficiari, titolari di contratti di locazione di un'unità immobiliare a uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida. Il Comune di Porto Torres nei giorni scorsi ha disposto l’apertura dei termini per l'assegnazione dei contributi per morosità incolpevole relativi all’annualità 2018.



I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole o di risolvere il problema dell’alloggio causato da tale morosità, secondo le modalità indicate nel bando, pubblicato sul sito web del Comune, sezione Avvisi e scadenze. Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2018, con citazione in giudizio per la convalida. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2018.



