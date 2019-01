Condividi | Red 18:04 Ieri, si è tenuto un incontro chiesto dalle società sportive cittadine per chiarimenti sui bandi per la gestione degli impianti. Intanto, proseguono gli investimenti: in arrivo un milione di euro sulle strutture Impianti sportivi: incontro a Porta Terra



ALGHERO - Bandi per la concessione del servizio di gestione e riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, ammodernamento, potenziamento e miglioramento dei servizi per le strutture sportive cittadine. Arrivano regole chiare per tutti e si introducono i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, finalizzati al risparmio energetico, all’utilizzo di energie alternative. Gli impianti interessati sono la palestra Vittorio Corbia, lo stadio Mariotti, la palestra Mariotti, la palestra Luca Manchia, il campo sportivo da calcio La Taulera, l’impianto Rugby e l’impianto polivalente atletica.



La durata della concessione è stimata in sei anni, previsti investimenti nell’impiantistica ed adeguamenti normativi, servizi aggiuntivi di aggregazione sociale e sportiva. Alghero si dota finalmente di un quadro di regole condivise per lo sviluppo dello sport in totale sicurezza ed attuando un programma di interventi finora inattuati attraverso progetti di riqualificazione mirati. Ieri, su richiesta di diverse associazioni sportive cittadine, si è tenuto un incontro a Porta Terra tra il segretario generale Luca Canessa ed i tecnici della struttura. Un incontro partecipato, nel corso del quale i rappresentanti delle società sportive cittadine hanno avuto modo di avere tutti i chiarimenti sui diversi aspetti dei bandi ed illustrazioni nel dettaglio della finalità dell’Amministrazione. Inoltre, si è chiarito, ogni termine alla base del programma di affidamento degli impianti. Infine, è emersa la ragionevolezza con cui è stato strutturato ogni bando (per impianti di rilevanza economica e privi di rilevanza economica), che garantisce la remunerazione del capitale investito.



