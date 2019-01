video Condividi | S.O. 16:53 Gavino Sini per la Camera di Commercio e Marco Foddai, segretario generale Feneal Uil, rilanciano compatti la valenza strategica del completamento della strada Sassari-Alghero a quattro corsie 4 Corsie, sistema economico in agitazione: guarda



ALGHERO - Gavino Sini per la Camera di Commercio e Marco Foddai, segretario generale Feneal Uil, rilanciano compatti la valenza strategica del completamento della strada Sassari-Alghero a quattro corsie. Sabato 26 gennaio prevista a Rudas la mobilitazione generale di tutte le istituzioni del nord ovest del territorio e del sistema produttivo.



E' quanto proposto e deciso ieri sera a Porta Terra, alla presenza dei sindaci del territorio, sindacati e mondo produttivo. I Ministeri dei Beni Culturali e dell´Ambiente danno parere negativo al completamento dell'arteria a 4 corsie, ma il sistema camerale e i comuni del nord ovest della Sardegna non ci stanno ed alzano la voce.



Tutti in strada con assemblea popolare senza colore politico. L'appuntamento è per sabato 26 gennaio alle 10.30 presso il presidio permanente attivo da settimane in località Rudas, sul tratto negato per la 4 corsie. Ci sarà una grande assemblea popolare bipartisan con una forte connotazione territoriale.