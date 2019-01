Condividi | Red 20:27 Tre gli atleti algheresi, allenati dal maestro Maurizio Gobbino, che hanno combattuto nelle categorie Esordienti, Cadetti e Juniores. Medaglie d´oro per Luca Contu e Valentina Falchi, argento per Marta Sotgiu Karate: Martial Gym protagonista a Cabras



ALGHERO – Buona prova della società algherese Martial Gym nella competizione promozionale di karate “Città di Cabras”. Tre gli atleti algheresi, allenati dal maestro Maurizio Gobbino, che hanno combattuto nelle categorie Esordienti, Cadetti e Juniores



Di livello il bottino conquistato: due medaglie d'oro ed una d'argento. Gradino più alto del podio per Luca Contu e Valentina Falchi; seconda piazza, di stretta misura e per giudizio arbitrale (l'incontro finale si era concluso in parità) per Marta Sotgiu.



Eccellente risultato per la società algherese che dimostra la validità della scuola di karate e di tanti suoi componenti. «Diciamo che la prima gara del 2019 è andata benissimo e chi ben incomincia...», ha chiosato Gobbino al termine della manifestazione.