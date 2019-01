Condividi | Red 15:08 I Carabinieri della Stazione di Bitti e Lodè, hanno segnalato un uomo alla Prefettura di Nuoro quale assuntore, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale Marijuana a Bitti: 30enne segnalato alla Prefettura



BITTI - Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. I militari della Stazione di Bitti e Lodè, hanno segnalato un 30enne alla Prefettura di Nuoro quale assuntore, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.



I Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto al controllo dell'uomo che, alla vista dei militari, ha manifestato un apparente ed inspiegato nervosismo. Approfondito il controllo, con perquisizioni personale e domiciliare, il bittese è stato trovato in possesso di marijuana. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.