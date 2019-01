video Condividi | S.O. 9:17 4 Corsie: Alghero, Sassari, Castelsardo alzano la voce



Sabato 26 gennaio prevista a Rudas la mobilitazione generale di tutte le istituzioni del nord ovest del territorio e del sistema produttivo a favore del completamento della Sassari-Alghero a 4 corsie. Ministeri dei Beni Culturali e dell´Ambiente danno parere negativo, ma il sistema camerale e i comuni del nord ovest della Sardegna non ci stanno ed alzano la voce. Nuova riunione ieri ad Alghero: Tutti in strada con assemblea popolare senza colore politico. Le parole dei sindaci Mario Bruno e Nicola Sanna, e quelle dell´assessore alla Programmazione di Castelsardo, Giuseppe Serra, delegato di Franco Cuccureddu.