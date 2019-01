Condividi | S.O. 8:54 Le mareggiate di questi giorni hanno riportato alla luce uno scheletro parzialmente deteriorato. Aperta un´indagine dalla Procura di Sassari. Il ritrovamento sulla spiaggia di Mugoni, nel golfo di Porto Conte ad Alghero Scheletro insabbiato a Mugoni



ALGHERO - La scoperta risale alla giornata di lunedì. Le mareggiate di questi giorni hanno riportato alla luce uno scheletro parzialmente deteriorato. L'operazione è stata portata a termine dalla base navale del Cfva, il corpo forestale di vigilanza ambientale.



Il ritrovamento è avvenuto sulla spiaggia di Mugoni, nel golfo di Porto Conte ad Alghero. Informata la Procura della Repubblica di Sassari, il magistrato di turno ha aperto un'indagine nel tentativo di risalire alla più probabile identità dello scheletro.



Secondo le prime indiscrezioni, lo scheletro sarebbe stato rinvenuto vicino alla scogliera, sepolto dalla sabbia. Potrebbe essere stato trasportato dal mare oppure portato in quel luogo passando dalla pineta.



Tutti interrogativi ai quali tenterà di dare una risposta l'indagine avviata dal Tribunale sassarese. Bisognerà infatti attendere gli esami medico-legali per poter avere qualche indicazione più certa e tentare di datare la morte.



