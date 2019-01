Condividi | Red 8:06 Si è insediato ieri il vicequestore aggiunto della Polizia Luca Franchi, 39enne della provincia di Pisa, laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Milano, entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 2008 Questura Sassari: s'insedia neodirigente Digos



SASSARI – Si è insediato ieri (lunedì) il nuovo dirigente della Digos della Questura di Sassari, il vicequestore aggiunto della Polizia Luca Franchi. Franchi, 39enne della provincia di Pisa, laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Milano, è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 2008, quando ha frequentato il Corso di formazione biennale per commissari presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.



Al termine del corso, con la qualifica di commissario capo, è stato assegnato alla Questura di Nuoro dove ha ricoperto gli incarichi dirigente dei Commissariati di Pubblica sicurezza di Gavoi e di Macomer. Successivamente, il funzionario è stato trasferito alla Questura di Asti, dove ha ricoperto l’incarico di dirigente Digos. Nel 2016, è stato trasferito alla Questura di Firenze, dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di funzionario addetto alla Digos.



Nel 2017, dopo la promozione alla qualifica di vicequestore aggiunto, è stato trasferito alla Direzione centrale Polizia di prevenzione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, Servizio centrale antiterrorismo, a Roma, fino al trasferimento alla Questura di Sassari. Luca Franchi subentra nella direzione della Digos a Cristina Rapetti, che è andata a ricoprire l’incarico di funzionario nella Direzione centrale Polizia di prevenzione del Dipartimento della Pubblica sicurezza a Roma.



