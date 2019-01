Condividi | Red 9:01 La compagine algherese, squadra militante nel campionato Fipav di Prima divisione maschile, oggi rappresentante della massima espressione del volley maschile cittadina, ha vinto la prima gara in casa per 3-1 contro la New volley Ozieri Buona la prima per la WebProject Sottorete



ALGHERO - La WebProject Sottorete, squadra militante nel campionato Fipav di Prima divisione maschile, oggi rappresentante della massima espressione del volley maschile algherese, ha vinto la prima gara in casa per 3-1 contro la New volley Ozieri. Una gara che i padroni di casa hanno vinto in quattro set, cedendo agli avversari solo il secondo parziale, in una partita dove le belle giocate si son alternate a musica e divertimento.



Ma lo spirito dell'associazione si fa più forte nel dopo gara, con il terzo tempo, aggregando in palestra avversari e pubblico in un momento di convivialità e di celebrazione dello sport. La WebProject Sottorete è un gruppo formato di gran parte da “vecchie” glorie, come si definiscono loro gli “esperti”, tra cui Massimo Castaldi, Sandro Vattioni, Mondino Demartis ed altri, con l'innesto di qualche giovane dotato e promettente.



Il presidente della Polisportiva Sottorete Stefano Ogno sottolinea: «l'obiettivo della società è quello di divertirsi e stare insieme facendo sport. Dobbiamo dare la massima attenzione alla crescita delle giovani reclute per una speranza di un futuro di crescita del movimento. Il nostro sogno? Riportare la pallavolo algherese ad alti livelli come in passato, dove la Pallavolo Alghero è arrivata a competere nel campionato nazionale di serie B2».