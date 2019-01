video Condividi | A.S. 16:41 Le immagini col momento in cui Cesare Battisti viene consegnato alla Polizia Penitenziaria. Sconterà la sua pena all´ergastolo nel carcere di Oristano. L´annuncio del ministro della Giustizi Alfonso Bonafede Cesare Battisti in Sardegna: immagini



ORISTANO - Cesare Battisti sconterà la sua pena nel carcere di Oristano. Lo ha confermato il ministro della Giustizi Alfonso Bonafede nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l'arrivo in Italia dell'ex terrorista.



«In questi minuti Battisti viene consegnato al Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria che non lo porterà, come precedentemente annunciato a Rebibbia, ma nel carcere di Oristano», ha spiegato il Guardiasigilli a favore di telecamere. L'ex brigatista condannato all'ergastolo era stato arrestato nella giornata di domenica in Bolivia.



«Battisti in Sardegna, è l'ennesima occasione mancata per il Governo». Così Daniele Caruso, Segretario Regionale del Movimento Sociale Sardo, il primo a contestare la scelta. «L'arrivo di Battisti nell'Isola è solo l'ennesima conferma della inaffidabilità dell'Esecutivo nei confronti della Sardegna e di tutti i sardi che avevano sperato nel concretizzarsi di tutte le promesse ricevute durante la campagna elettorale per le elezioni politiche». Commenti ORISTANO - Cesare Battisti sconterà la sua pena nel carcere di Oristano. Lo ha confermato il ministro della Giustizi Alfonso Bonafede nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l'arrivo in Italia dell'ex terrorista.«In questi minuti Battisti viene consegnato al Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria che non lo porterà, come precedentemente annunciato a Rebibbia, ma nel carcere di Oristano», ha spiegato il Guardiasigilli a favore di telecamere. L'ex brigatista condannato all'ergastolo era stato arrestato nella giornata di domenica in Bolivia.«Battisti in Sardegna, è l'ennesima occasione mancata per il Governo». Così Daniele Caruso, Segretario Regionale del Movimento Sociale Sardo, il primo a contestare la scelta. «L'arrivo di Battisti nell'Isola è solo l'ennesima conferma della inaffidabilità dell'Esecutivo nei confronti della Sardegna e di tutti i sardi che avevano sperato nel concretizzarsi di tutte le promesse ricevute durante la campagna elettorale per le elezioni politiche». • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV