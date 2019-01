Condividi | Red 21:06 Dal 4 gennaio, il Comando Stazione Carabinieri di Nuoro ha un nuovo comandante. È il luogotenente cariche speciali Pietro Murgia, che è stato assegnato al nuovo incarico per la sua pregressa e consolidata esperienza professionale Cambio della guardia al Comando Carabinieri Nuoro



NUORO – Dal 4 gennaio, il Comando Stazione Carabinieri di Nuoro ha un nuovo comandante. È il luogotenente cariche speciali Pietro Murgia, che è stato assegnato al nuovo incarico per la sua pregressa e consolidata esperienza professionale. 56enne originario di Olzai, il luogotenente ha ricoperto numerosi incarichi in Penisola ed in Sardegna, distinguendosi come comandante delle Stazioni di Cormons e Lula.



Prima ancora, quale responsabile dell’Aliquota Carabinieri di Tolmezzo e di Nuoro, delle Sezioni di Polizia giudiziaria delle rispettive Procura della Repubblica. Ha comandato la Squadra Motociclisti del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Trieste con incarichi di scorta, di sicurezza e d’onore.



Nell’arco della sua pluriennale attività di servizio, ha partecipato ad importanti indagini di Polizia giudiziaria, anche a Nuoro, prestando servizio nel Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri, sul traffico di sostanze stupefacenti, sulle rapine ai danni di istituti di credito, ricevendo encomi ed elogi per le brillanti attività portate a termine.



Nella foto: il luogotenente Pietro Murgia Commenti NUORO – Dal 4 gennaio, il Comando Stazione Carabinieri di Nuoro ha un nuovo comandante. È il luogotenente cariche speciali Pietro Murgia, che è stato assegnato al nuovo incarico per la sua pregressa e consolidata esperienza professionale. 56enne originario di Olzai, il luogotenente ha ricoperto numerosi incarichi in Penisola ed in Sardegna, distinguendosi come comandante delle Stazioni di Cormons e Lula.Prima ancora, quale responsabile dell’Aliquota Carabinieri di Tolmezzo e di Nuoro, delle Sezioni di Polizia giudiziaria delle rispettive Procura della Repubblica. Ha comandato la Squadra Motociclisti del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Trieste con incarichi di scorta, di sicurezza e d’onore.Nell’arco della sua pluriennale attività di servizio, ha partecipato ad importanti indagini di Polizia giudiziaria, anche a Nuoro, prestando servizio nel Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri, sul traffico di sostanze stupefacenti, sulle rapine ai danni di istituti di credito, ricevendo encomi ed elogi per le brillanti attività portate a termine.Nella foto: il luogotenente Pietro Murgia