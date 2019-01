Condividi | Red 18:27 Il derby algherese va ai giovani di coach Antonello Muroni, che accedono alla fase successiva per la conquista del titolo regionale Under 15 maschile Pallacanestro Alghero alla Fase regionale



ALGHERO - Si è disputato ieri (domenica), nella palestra dell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero, il derby Under 15 di basket maschile tra i padroni di casa della Basket Coral 2016 e la Pallacanestro Alghero. La palla a due, fischiata nell’inusuale orario delle 9.30 dagli arbitri Daga e Nieddu, non metteva in palio solo l’ambito primato cittadino, ma anche l’accesso alla seconda fase del campionato per la conquista del titolo regionale di categoria. Il rigido clima invernale che ha accompagnato le due squadre in campo, è stato subito mitigato dal gioco. Malgrado le pesanti assenze di Noli e Soggiu e la non perfetta forma di Di Mauro a causa di problemi alla caviglia, i primi due quarti sono stati totalmente appannaggio degli ospiti. I padroni di casa infatti non riescono a contenere la furia dei rossi, che al 18' conducono già per 60-18.



All’intervallo lungo, coach Briscese scuote i suoi, che al rientro cambiano il registro della partita. La difesa è molto più attenta ed i padroni di casa sfruttano al massimo gli errori dei giallorossi, che iniziano a sentire la pressione. Le ultime due frazioni si giocano quasi alla pari; ma i ragazzi di coach Mulas, eccezionalmente guidati per l’occasione da Antonello Muroni, hanno creato e gestito un vantaggio insormontabile, con la sirena consegna alla Pallacanestro Alghero l’accesso alla fase regionale. Tra i locali, ottima prova per Guarino, che con 22punti prova a contenere la falla. Tra gli ospiti, capitan Nulvesu mette a segno 47punti, seguono Di Mauro e Piras, rispettivamente con 21 e 20.



«Un’altra prova di grande carattere dopo la sconfitta contro il Basket '90, prima e indiscussa forza del campionato, ma non irraggiungibile - aggiunge il dirigente Giancarlo Salteri a margine dell’incontro - L’accesso alla Fase regionale sarà un’ottima occasione per testare il vero livello tecnico dei ragazzi per costruire una squadra che avrà un futuro nel panorama cestistico cittadino». Finita la Fase provinciale, le squadre qualificate sono in attesa che si delineino i gironi per la stesura del nuovo calendario, che vedrà gli algheresi impegnati in tutta l’Isola. Nell’attesa di conoscere i prossimi impegni, proseguono senza sosta gli allenamenti preparatori ad una fase sicuramente molto interessante.



«CORAL 2016–PALLACANESTRO ALGHERO 58-97:»

CORAL 2016: Santona 7, Pintus, Ruiu 10, Guarino 22, Salaris, Pintore, Casu, Tilocca 9, Sechi, Mura 5, Camerada 5. Coach Briscese.

PALLACANESTRO ALGHERO: Piras 20, Nulvesu 47, Leone 2, Manca 5, Di Mauro 21, Emonti, Calcara 2, Pisano, Lai, Saiu, Ara, Carta ne. Coach Muroni.

