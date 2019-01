Condividi | Red 17:24 I nove componenti, eletti da 113 residenti nei quartieri, sono Anna Cherchi, Gseppe Dore, Vincenzo Sanna, Maria Fancellu Rudas, Michele Fabio Caria, Paolo Vinci, Chiara Peironi, Graziano Tola e Giacomo Dore Eletto il Direttivo di Caniga, Bancali e La Landrigga



SASSARI - Si sono svolte venerdì, a Caniga, le votazioni per l'elezione del forum di quartiere per la zona di Bancali, Caniga, La Landrigga, Mandra di L'ainu, Caffè Roma, Giaga Manna, Saccheddu, Prato Comunale, Monte Oro, Li Giosi Nobi e Li Curuneddi. I nove componenti del Direttivo, eletti da 113 residenti nei quartieri sassaresi, sono Anna Cherchi, Giuseppe Dore, Vincenzo Sanna, Maria Fancellu Rudas, Michele Fabio Caria, Paolo Vinci, Chiara Peironi, Graziano Tola e Giacomo Dore.



Il forum di quartiere, come si legge nel regolamento, opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nella tutela del bene comune del quartiere. È chiamato a svolgere un ruolo propositivo e consultivo attraverso la collaborazione ed il confronto con gli organismi istituzionali del Comune. Può proporre iniziative di solidarietà e volontariato attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio, e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale. Inoltre, l'individuazione delle problematiche dei quartieri andrà di pari passo con lo sviluppo di proposte inerenti la sicurezza e la fruibilità del territorio, la tutela ambientale e civica, proposte volte a migliorare la qualità di vita dei quartieri.



Il forum di quartiere dovrà inoltre facilitare lo sviluppo di attività finalizzate all'inclusione sociale e monitorare i servizi offerti dall'Amministrazione. Il Direttivo potrà essere informato e consultato dall'Amministrazione comunale prima dell'adozione di atti o provvedimenti rilevanti, che abbiano incidenza sul quartiere, concernenti la pianificazione urbanistica, la qualità e la mobilità urbana, i servizi alla persona ed i servizi pubblici, l’ambiente, il verde, gli impianti sportivi, le opere di rilevanza pubblica, pianificazione culturale e la sicurezza. Commenti SASSARI - Si sono svolte venerdì, a Caniga, le votazioni per l'elezione del forum di quartiere per la zona di Bancali, Caniga, La Landrigga, Mandra di L'ainu, Caffè Roma, Giaga Manna, Saccheddu, Prato Comunale, Monte Oro, Li Giosi Nobi e Li Curuneddi. I nove componenti del Direttivo, eletti da 113 residenti nei quartieri sassaresi, sono Anna Cherchi, Giuseppe Dore, Vincenzo Sanna, Maria Fancellu Rudas, Michele Fabio Caria, Paolo Vinci, Chiara Peironi, Graziano Tola e Giacomo Dore.Il forum di quartiere, come si legge nel regolamento, opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nella tutela del bene comune del quartiere. È chiamato a svolgere un ruolo propositivo e consultivo attraverso la collaborazione ed il confronto con gli organismi istituzionali del Comune. Può proporre iniziative di solidarietà e volontariato attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio, e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale. Inoltre, l'individuazione delle problematiche dei quartieri andrà di pari passo con lo sviluppo di proposte inerenti la sicurezza e la fruibilità del territorio, la tutela ambientale e civica, proposte volte a migliorare la qualità di vita dei quartieri.Il forum di quartiere dovrà inoltre facilitare lo sviluppo di attività finalizzate all'inclusione sociale e monitorare i servizi offerti dall'Amministrazione. Il Direttivo potrà essere informato e consultato dall'Amministrazione comunale prima dell'adozione di atti o provvedimenti rilevanti, che abbiano incidenza sul quartiere, concernenti la pianificazione urbanistica, la qualità e la mobilità urbana, i servizi alla persona ed i servizi pubblici, l’ambiente, il verde, gli impianti sportivi, le opere di rilevanza pubblica, pianificazione culturale e la sicurezza.