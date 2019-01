Condividi | Red 15:04 Abbanoa interromperà d’urgenza la fornitura idrica verso il potabilizzatore di Monte Agnese per tutta la giornata, a causa dei lavori sulla condotta del Coghinas da parte di Enas. L’alimentazione alla rete cittadina sarà interrotta, in città e nelle borgate, dalle 8 alle 23 Martedì ore 8-23: Alghero senz´acqua



ALGHERO - Domani, martedì 15 gennaio, Abbanoa interromperà d'urgenza la fornitura idrica verso il potabilizzatore di Monte Agnese per tutta la giornata, a causa dei lavori sulla condotta del Coghinas da parte di Enas. Di conseguenza, l'erogazione idrica in città subirà una sospensione. L'alimentazione alla rete cittadina sarà interrotta, ad Alghero e nella borgate, dalle 8 alle 23. Per far fronte alle emergenze idriche, Abbanoa attiverà il servizio autobotte in Via De Gasperi e di fianco all'Ospedale Marino, in Viale I maggio. Per lo stesso motivo chiusa la scuola primaria del Sacro Cuore: lo dispone l'ordinanza nr. 2 del sindaco Mario Bruno.