Condividi | A.S. 9:22 I Carabinieri hanno accertato che ignoti hanno esploso almeno tre colpi di pistola verso la facciata dell’abitazione. Avviate da subito le indagini per risalire agli autori dell’atto intimidatorio Spari a Torpè contro un imprenditore



NUORO - I Carabinieri della Compagnia di Siniscola unitamente ai militari della Stazione di Torpè, nella serata di domenica, sono intervenuti presso l’abitazione di un imprenditore del posto, in quanto aveva subito un atto intimidatorio. Nel corso del sopralluogo, i Carabinieri operanti hanno accertato che ignoti hanno esploso almeno tre colpi di pistola verso la facciata dell’abitazione. Avviate da subito le indagini per risalire agli autori dell’atto intimidatorio, potrebbero fornire un valido supporto i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. Commenti NUORO - I Carabinieri della Compagnia di Siniscola unitamente ai militari della Stazione di Torpè, nella serata di domenica, sono intervenuti presso l’abitazione di un imprenditore del posto, in quanto aveva subito un atto intimidatorio. Nel corso del sopralluogo, i Carabinieri operanti hanno accertato che ignoti hanno esploso almeno tre colpi di pistola verso la facciata dell’abitazione. Avviate da subito le indagini per risalire agli autori dell’atto intimidatorio, potrebbero fornire un valido supporto i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.