Basket: settimana di fuoco per la Gabetti

ALGHERO - Sarà un’altra settimana di fuoco per le formazioni Gabetti Alghero nel campionato Uisp di pallacanestro maschile. Infatti, la prima squadra sarà impegnata in due match validi per il girone B. Il primo è l’affascinante sfida contro la Dinamo academy. L’incontro, inizialmente previsto per giovedì 10 gennaio, è stato posticipato a causa di problematiche indipendenti alle due squadre e si svolgerà oggi (lunedì), alle 21, tra le mura amiche del PalaManchia.



Coach Cabras, pur riabbracciando Simula e D’Appello, dovrà fare a meno dell’infortunato Giammarco, stagione probabilmente chiusa per lui, e dell’indisponibile Fois. Mercoledì, i rossi saranno di nuovo in campo, questa volta a Sassari. Ad attenderli le Pink ladies, una delle squadre colonna del torneo Open Uisp.



La Gabetti lab sarà in campo domani, martedì 15, sempre al PalaManchia, alle 21. Il roster guidato da coach Giglio, impegnato nel girone A, dovrà affrontare un'altra squadra simbolo del campionato: i Nurakers di Sassari.