Tafferugli sugli spalti: doppia denuncia



CARDEDU - I Carabinieri della Stazione di Cardedu, hanno denunciato in stato di libertà due persone, rispettivamente di cinquanta e trent'anni, entrambi di Cardedu, per lesioni personali. Durante lo svolgimento della la partita di calcio tra la squadra locale e l’Atletico Settimo, valida per il campionato di calcio di Prima categoria, dopo che l’arbitro ha espulso un giocatore per un fallo di gioco, tra le due tifoserie è iniziato un tafferuglio che sfociava nell’aggressione ai danni di un tifoso della squadra ospite, tanto che il direttore di gara è stato costretto ad interrompere la partita.



Ad avere la peggio è stato un 25enne spettatore di Sinnai che, dopo l'aggressione, è stato soccorso dai sanitari e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Lanusei. Immediate sono state le indagini effettuate dai Carabinieri della locale Stazione e, alla fine attività investigativa, ha deferito alla Procura della Repubblica nel Tribunale di Lanusei due persone di Cardedu per lesioni personali con il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.