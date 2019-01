Condividi | Red 9:18 Finisce 3-5 la stracittadina valida per il girone B del campionato regionale di serie C2, che ha registrato il sold out al PalaCorbia. La Futsal già al lavoro per ritrovare confidenza con i punti Calcio a 5: all´Audax il derby algherese



ALGHERO – L'Audax si aggiudica per 5-3 il derby tutto algherese contro la Futsal, valido per il girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Audax subito in vantaggio con Balbina. La sfida è divertente e ricca di ribaltamenti di fronte, ma è ancora la squadra di mister Baldino a trovare la via della rete con Del Rio.



Più volte sono i pali a spegnere le urla del pubblico, accorso in buon numero al PalaCorbia (sold out) ed il primo tempo si chiude sul 2-0. Nei primi dieci minuti della ripresa, l'Audax trova ancora per due volte il gol, prima con D'Antonio e poi ancora con Balbina.



La Futsal si sblocca con Idili, ma non ha neanche il tempo di esultare, che D'Antonio firma la sua doppietta personale. La Futsal Alghero non si arrende e dimezza lo svantaggio, andando in rete prima con Becca e poi con Cossu, per il 3-5 finale.



Nella foto: l'abbraccio tra i tecnici delle due squadre