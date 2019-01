Condividi | S.O. 20:50 La Consulta Giovani di Alghero cambia pelle. Nella riunione dei giorni scorsi completamente rinnovato il direttivo. Lascia Massimiliano Cadeddu, a capo della Consulta fin dall´avvio. Al suo posto Silvia Giglio Consulta Giovani: Silvia Giglio presidente



ALGHERO - Tempo di primi bilanci e rinnovamento all'interno della Consulta Giovani di Alghero. Nel corso dell'ultima riunione ordinaria di gennaio, andata in scena nei giorni scorsi, completamente rinnovato il direttivo. Lascia Massimiliano Cadeddu, a capo della Consulta fin dall'avvio.



Al suo posto alla presidenza eletta Silvia Giglio. E' la prima donna a presiedere la consulta che ad Alghero porta avanti con grande impegno numerosi progetti incentrati sulle generazioni nuove generazioni. Con lei nel nuovo direttivo Federico Contu (vice presidente), Chiara Doppio (segretario) e Alessandro Cocco (tesoriere).



Due le novità: prima volta con due donne nel direttivo e prima presidente donna. A presiedere la riunione Lorenzo Mameli, coordinatore dell'assemblea e garante del regolamento. Sinceri i ringraziamenti rivolti all'indirizzo del presidente uscente dall'intero gruppo.



