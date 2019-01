Condividi | Red 22:28 E´ in programma domani mattina, nelle sale del Caesar´s hotel, l´evento annuale del Por Fse Sardegna 2014-2020. Previsti gli interventi degli assessori regionali Virginia Mura e Giuseppe Dessena Por Fse: incontro a Cagliari



CAGLIARI - Domani, lunedì 14 gennaio, al Caesar’s hotel di Cagliari, si terrà l’evento annuale del Por Fse Sardegna 2014-2020, dedicato quest’anno alla presentazione dei nuovi percorsi di istruzione e formazione professionale della Regione autonoma della Sardegna. “Il talento incontra le opportunità” è il titolo dell’iniziativa, con inizio alle 10, che illustra la nuova offerta formativa per i ragazzi dai quattordici ai diciotto anni, che hanno appena concluso il primo ciclo di istruzione. La giornata informativa è promossa a poche settimane dalla scadenza (giovedì 31 gennaio) delle iscrizioni, sia ai percorsi di istruzione e formazione professionale, sia agli istituti superiori, che da quest’anno sono unificate sul sito internet istituzionale del Miur.



Verrà proposta una panoramica completa delle soluzioni a disposizione per completare il processo di formazione favorendo il passaggio al mondo del lavoro. I lavori della giornata si articolano in due modalità principali: la presentazione dei nuovi percorsi “Iefp” con il confronto tra i protagonisti del mondo della formazione e dell’istruzione della Sardegna nella mattinata, che prevede gli interventi di Virginia Mura (assessore regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale), Giuseppe Dessena (assessore regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport), Francesco Feliziani (direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale), Peppino Loddo (coordinatore del Servizio ispettivo dell'Ufficio scolastico regionale), Luca Galassi (Autorità di gestione del Por Fse Sardegna 2014-2020), Elisabetta Schirru (direttore generale della Pubblica istruzione), Roberto Doneddu (direttore del Servizio formazione dell’Assessorato regionale del Lavoro), Concetta Rau (responsabile Area Innovazione e assistenza tecnica Pubblica amministrazione di Nomisma) e Giuseppe Mastronardi (presidente dell'Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico).



Parallelamente, durante la mattinata, ma soprattutto nel pomeriggio, dalle 15.30, le Scuole e le Agenzie formative (con la Regione Sardegna e l’Ufficio Scolastico regionale della Sardegna) incontreranno le studentesse, gli studenti e le loro famiglie proponendo le soluzioni ed i contenuti dei percorsi di istruzione e formazione professionale: un’occasione di approfondimento diretto delle opportunità offerte dal nuovo scenario, particolarmente utile in vista della scadenza delle iscrizioni prevista per giovedì 31 gennaio.



