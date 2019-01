Condividi | S.O. 20:16 Il tentativo di denigrare a tutti i costi e creare polemiche ad arte investe pesantemente molti movimenti politici alla continua ricerca di visibilità. L´Ats smentisce «Civile, nessuno stop in endoscopia»



ALGHERO - False informazioni e strumentali polemiche nei giorni scorsi avevano avuto come oggetto alcune notizie risultate prive di fondamento. Tanto che l’Ats Sardegna - Assl Sassari precisa che n«on c’è stato alcuno stop alle visite endoscopiche nell’ospedale Civile di Alghero». Nella settima appena conclusa gli accertamenti medici si sono svolti secondo la consueta programmazione e riprenderanno regolarmente a partire da domani, lunedì 14 gennaio. Inoltre l’Ats Sardegna - Assl Sassari smentisce categoricamente che nei locali che ospitano il magazzino dove sono conservati i presidi medici si sia registrato un "danno economico superiore ai 250mila euro". Commenti ALGHERO - False informazioni e strumentali polemiche nei giorni scorsi avevano avuto come oggetto alcune notizie risultate prive di fondamento. Tanto che l’Ats Sardegna - Assl Sassari precisa che n«on c’è stato alcuno stop alle visite endoscopiche nell’ospedale Civile di Alghero». Nella settima appena conclusa gli accertamenti medici si sono svolti secondo la consueta programmazione e riprenderanno regolarmente a partire da domani, lunedì 14 gennaio. Inoltre l’Ats Sardegna - Assl Sassari smentisce categoricamente che nei locali che ospitano il magazzino dove sono conservati i presidi medici si sia registrato un "danno economico superiore ai 250mila euro".