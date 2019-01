Condividi | Red 20:17 Nell’ultima giornata del a girone d´andata del girone 3 del campionato di serie A, il XV algherese centra la quinta vittoria stagionale ai danni del Pesaro. L’incontro si è concluso sul 27-21 per gli algheresi, che conquistano anche il bonus L´Amatori riparte con una vittoria



ALGHERO - Una bella vittoria dell’Alghero in una gara combattuta e spettacolare. Con il punteggio di 27-21, la formazione algherese ha superato il Pesaro, che ha comunque dimostrato di meritare la posizione che occupa in classifica. Una partita dove entrambe le compagini volevano trarre il massimo e che ha visto trionfare i padroni di casa negli ultimi minuti, grazie ad un’azione corale chiusa da Serra e Pesapane che non ha esitato a fare quello che sa far meglio: involarsi ed andare in meta.



La cronaca della gara racconta di un Alghero partito bene, che ha realizzato i primi 12punti della gara con Ceglia (meta non trasformata) ed Oneone. Il tongano, autore di una buona prestazione, ha fatto tutto da solo e ha incrementato il vantaggio per i suoi. Ma i pescaresi, mai domi, con un piazzato, due mete e un drop, nelle quali si inserisce anche la meta dell’algherese Fernandez, hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 17-18.



Al rientro in campo, si sono susseguiti tanti cambi sulle due panchine. E’ Micheli, entrato da pochi minuti, a siglare il piazzato del sorpasso (20-18). Si continua a lottare sotto la pioggia e su ogni palla e non manca il gioco in campo. Al 70’, Babbi risponde a Micheli in egual modo e con un altro calcio porta in vantaggio i suoi. Ma sarà Pesapane a chiudere i giochi e la bella azione cominciata dai suoi compagni, andando in meta, la quarta per i locali, e conquistando così i punti del vantaggio finale che è valso la vittoria e la conquista del bonus. Con i 5punti guadagnati oggi, l’Amatori Alghero resta sempre terza in classifica a quota 29 e sempre staccata di un solo punto dal Catania, che la precede. La vetta del girone è occupata saldamente dalla Capitolina con 41.



AMATORI ALGHERO-PESARO 27-21:

AMATORI ALGHERO: Bortolussi (1’st Micheli), Madeddu (6’st Anversa), Serra, Delrio, Pesapane, Oneone, Armani, Fernandez, Sciacca, Ceglia, Fall, Tesu, Prette (10’st Eliot), Spirito, Ilie (10’st Salaris). Coach Tino Paoletti.

PESARO: Martinelli (9’st Jaohuari), Nardini, Mokom, Erbolini, Soavi, Babbi, Tarini (9’st Panzieri), Antonelli, Agostini (21’st Venturini), Del Bianco, Kolofai, Campagnolo, Tripodo, Sangiorgi (30’st Pozzi), Galdelli (17’st Solari). Coach Nicola Mazzucato.

ARBITRO: Manuel Bottino di Roma.

PUNTI: 5’ meta Ceglia; 18’ meta Oneone, trasforma Oneone; 22’ calcio piazzato Babbi; 26’ drop Mokom; 28’ meta Erbolin; 33’ meta Fernandez; 40’ meta Erbolini, trasf. Babbi; 15’st cp Micheli; 30’st cp Babbi; 40’st meta Pesapane, trasf. Micheli.



