Corsi ad Alghero per detenuti non universitari

ALGHERO - Per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione con la Direzione penitenziaria, verrà realizzato ad Alghero un corso di 8 seminari mensili, da novembre 2018 a giugno 2019, richiesto dai detenuti e progettato insieme a loro, che quest'anno esplora le potenzialità e le criticità del comparto ittico (lo scorso anno era stato dedicato al comparto agro-zootecnico). Si tratta di una novità assoluta per l'Università di Sassari che continua ad investire nell'istruzione penitenziaria.



«Nel 2019 dedicheremo tempo e risorse per attività di comunicazione, di formazione e informazione sul Polo Universitario Penitenziario. Far sapere all'opinione pubblica quello che facciamo, fare sistema con altre istituzioni e con il terzo settore, è una parte fondamentale della nostra strategia», dichiara ancora Farris. Per questo l'Università di Sassari ha progettato un piano di comunicazione specifico per il Polo universitario penitenziario, innovativo, che si configura come best practice comunicativa a livello nazionale.