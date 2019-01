Condividi | S.O. 10:46 «La riapertura dell’Ufficio della Generalitat ad Alghero è una notizia positiva che aspettavamo da qualche mese». Da parte dell´Òmnium Cultural de l’Alguer i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Direttore, il sig. Gustau Navarro i Barba Riapre la Generalitat, l´Òmnium esulta



ALGHERO - «La riapertura dell’Ufficio della Generalitat ad Alghero è una notizia positiva che aspettavamo da qualche mese. Ricordiamo che l’Ufficio è stato chiuso un anno fa dopo l’azione repressiva dello Stato spagnolo che applicando l’articolo 155 aveva deciso la chiusura di tutte le delegazioni della Generalitat de Catalunya presente in tutto il mondo, e quindi anche di quella di Roma e dell’Ufficio di Alghero. Ricordiamo, inoltre, che tra le varie conseguenza delle azioni repressive nove persone, tra cui il Presidente dell’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, e diversi politici, sono ancora il carcere, in detenzione preventiva la oltre un anno per motivi politici». Così la nota della presidenza dell'Òmnium cultural de l’Alguer a guida Stefano Campus (nella foto).



Òmnium cultural de l’Alguer dopo questi fatti e successivamente alla chiusura dell’Ufficio di Alghero, ha promosso diverse manifestazioni pubbliche di solidarietà che hanno visto la partecipazione del Comune di Alghero, di alcune delle associazioni culturali algheresi e di altre entità della Sardegna facenti parte del mondo dell’indipendentismo.

Òmnium Cultural de l’Alguer era altresì presente nella sede dell’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, il 1 ottobre 2017 per dimostrare attivamente la propria solidarietà e la contrarietà per le azioni di violenza della Guardia civil contro il popolo catalano che, anche in quella occasione ha saputo e ha voluto dare un esempio del livello di civiltà, democrazia e pacifismo che lo caratterizza.



«Abbiamo promosso l’azione unitaria dei sette ex Sindaci di Alghero che, superando le differenze politiche, hanno prodotto un documento unitario, che è stato inviato al Ministero degli Affari Esteri italiano, al Capo del Governo spagnolo in carica in quel momento e alla Generalitat de Catalunya, con cui si chiedeva la riapertura dell’Ufficio di Alghero, adducendo come motivazione le peculiari relazioni culturali tra la nostra città e la Catalogna» ricorda ancora Stefano Campus. Per tutti questi motivi l’Òmnium Cultural de l’Alguer, accoglie con grande soddisfazione la notizia della riapertura dell’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia e fa i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Direttore, il sig. Gustau Navarro i Barba, «con cui abbiamo già collaborato numerose volte per l’organizzazione di diverse iniziative e con cui speriamo di continuare a collaborare per tutto ciò che si farà in favore della nostra cultura e della nostra lingua, così come in passato abbiamo fatto col precedente Direttore sig. Joan-Elies Adell i Pitarch, al quale va il nostro ringraziamento per tutto ciò che ha fatto in otto anni di presenza ad Alghero e in condizioni non sempre facili». Commenti ALGHERO - «La riapertura dell’Ufficio della Generalitat ad Alghero è una notizia positiva che aspettavamo da qualche mese. Ricordiamo che l’Ufficio è stato chiuso un anno fa dopo l’azione repressiva dello Stato spagnolo che applicando l’articolo 155 aveva deciso la chiusura di tutte le delegazioni della Generalitat de Catalunya presente in tutto il mondo, e quindi anche di quella di Roma e dell’Ufficio di Alghero. Ricordiamo, inoltre, che tra le varie conseguenza delle azioni repressive nove persone, tra cui il Presidente dell’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, e diversi politici, sono ancora il carcere, in detenzione preventiva la oltre un anno per motivi politici». Così la nota della presidenza dell'Òmnium cultural de l’Alguer a guida Stefano Campus ().Òmnium cultural de l’Alguer dopo questi fatti e successivamente alla chiusura dell’Ufficio di Alghero, ha promosso diverse manifestazioni pubbliche di solidarietà che hanno visto la partecipazione del Comune di Alghero, di alcune delle associazioni culturali algheresi e di altre entità della Sardegna facenti parte del mondo dell’indipendentismo.Òmnium Cultural de l’Alguer era altresì presente nella sede dell’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, il 1 ottobre 2017 per dimostrare attivamente la propria solidarietà e la contrarietà per le azioni di violenza della Guardia civil contro il popolo catalano che, anche in quella occasione ha saputo e ha voluto dare un esempio del livello di civiltà, democrazia e pacifismo che lo caratterizza.«Abbiamo promosso l’azione unitaria dei sette ex Sindaci di Alghero che, superando le differenze politiche, hanno prodotto un documento unitario, che è stato inviato al Ministero degli Affari Esteri italiano, al Capo del Governo spagnolo in carica in quel momento e alla Generalitat de Catalunya, con cui si chiedeva la riapertura dell’Ufficio di Alghero, adducendo come motivazione le peculiari relazioni culturali tra la nostra città e la Catalogna» ricorda ancora Stefano Campus. Per tutti questi motivi l’Òmnium Cultural de l’Alguer, accoglie con grande soddisfazione la notizia della riapertura dell’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia e fa i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Direttore, il sig. Gustau Navarro i Barba, «con cui abbiamo già collaborato numerose volte per l’organizzazione di diverse iniziative e con cui speriamo di continuare a collaborare per tutto ciò che si farà in favore della nostra cultura e della nostra lingua, così come in passato abbiamo fatto col precedente Direttore sig. Joan-Elies Adell i Pitarch, al quale va il nostro ringraziamento per tutto ciò che ha fatto in otto anni di presenza ad Alghero e in condizioni non sempre facili». • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat